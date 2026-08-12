Universidades vuelven a la huelga en Argentina por incumplimiento de ley de financiamiento

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Buenos Aires, 12 ago (EFE).- Las universidades públicas de Argentina regresaron este miércoles a la huelga, en este caso de 24 horas, para protestar por «los reiterados incumplimientos» del Gobierno de Javier Milei en la Ley de Financiamiento Universitario y en una parte del acuerdo alcanzado con el Ejecutivo en junio pasado.

La huelga fue convocada a nivel nacional por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), «en reclamo del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, que continúa vigente y que el Gobierno se niega a aplicar», según expresó en un comunicado.

La Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025 por el Congreso, que obliga a aumentar los fondos para el sector, fue vetada por Milei y luego ratificada por el Legislativo, que revirtió el veto.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores, acudió entonces a la Justicia. En diciembre pasado, un juez de primera instancia ordenó al Ejecutivo cumplir con la ley y en marzo un tribunal de alzada confirmó ese fallo; pero el Gobierno presentó un recurso ante la Corte Suprema, que aún no se ha pronunciado al respecto.

Tras el acuerdo alcanzado el pasado 10 de junio, el Gobierno aumentó un 21,33 % los salarios de los docentes, pero incumple con la medida cautelar expedida por la Justicia que estableció un 29,5 % adicional, precisó a EFE el secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci.

Según la FEDÚN, el Ejecutivo también está incumpliendo con una parte del acuerdo de junio, que -además de la subida salarial-, contemplaba un aumento del 20 % para gastos de funcionamiento y 50.000 millones de pesos adicionales (unos 34 millones de dólares) destinados a hospitales universitarios, de gran importancia en la atención sanitaria y en la formación de personal médico.

El Misterio de Capital Humano, del que depende la Subsecretaría de Políticas Universitarias, tildó el paro de «ilegítimo» en un comunicado, en el que sostuvo que el Gobierno «continua dando cumplimiento a las obligaciones correspondientes» y detalló los fondos ya transferidos a diversas universidades públicas.

Ricci, sin embargo, explicó a EFE que tales fondos corresponden a los asignados en la ley de presupuesto y no contemplan el aumento del 20 % acordado en junio.

La FEDUN considera que “el Gobierno de Milei ataca a la universidad porque ataca todo lo que representa: movilidad social, pensamiento crítico, soberanía, desarrollo nacional y futuro. La respuesta de las y los docentes universitarios va a ser con unidad, organización y lucha”. EFE

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