Uruguay inaugura su tradicional Expo Prado con el sector ganadero liderando exportaciones

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Montevideo, 11 sep (EFE).- Uruguay inauguró este viernes la tradicional feria Expo Prado, con el sector ganadero atravesando un buen momento y con la carne bovina siendo el principal producto exportado por el país en ocho de los nueves primeros meses del año.

La exposición y competencia contará con bovinos, equinos y ovinos, aunque en esta oportunidad no habrá aves de ningún tipo tras la medida del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de restringir su movimiento por el hallazgo de Influenza Aviar H5 de alta patogenicidad en aves de traspatio en el departamento (provincia) de Colonia.

En diálogo con la Agencia EFE, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, aseguró que espera que la edición 121 de la Expo Prado le sea útil al sector agropecuario y a toda la parte rural del país suramericano.

Consultado por la situación que atraviesa Uruguay a nivel agrícola y ganadero, puntualizó que no se puede hacer un único análisis.

En ese sentido, Ferber dijo que el sector ganadero está pasando «por un buen momento» de precios, mientras que en la agricultura la situación es otra por los pronósticos que hay en cuanto a la llegada del fenómeno de El Niño.

«En general te podría decir que es un momento positivo, porque la ganadería termina interactuando con todos los demás rubros, por lo que termina generándose ese momento positivo. Con la expectativa y con preocupación de lo que puede ser este año de Niño muy fuerte», indicó el presidente de la Asociación Rural.

Agregó que cuando se da lo que se dice que puede pasar aparecen años muy complicados a nivel económico para la parte agrícola.

Sobre las exportaciones, Ferber recordó que el 80 % de las ventas al exterior del país suramericano son de bienes agropecuarios y alertó que eso genera una leve preocupación sobre los demás rubros.

«Nos está costando hacer cosas que no dependan de la agropecuaria. Sabemos que para la agropecuaria tenemos un clima favorable, tenemos gente idónea y tenemos muy buenas condiciones que nos permiten competir con el mundo, pero cuando hay que agregarle valor y cuando hay que comenzar a hacer un proceso industrial empezamos a quedar lejos de la competencia con otros países», enfatizó. EFE

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