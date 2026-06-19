Uruguay trabaja a puertas cerradas y con variantes a la vista

Compartir

2 minutos

Redacción Deportes, 18 jun (EFE).- La selección de Uruguay trabajó este jueves a puertas cerradas en el centro de entrenamiento de Playa del Carmen (México), donde Marcelo Bielsa define el equipo que el próximo 21 de junio se medirá con Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026.

Tras el empate a uno ante Arabia Saudí es un hecho que el técnico argentino hará cambios en el once inicial y eso podría llevar a Juan Manuel Sanabria y Agustín Canobbio a ingresar desde el comienzo.

En su estreno, ante Arabia Saudí, la Celeste jugó un buen segundo tiempo luego de que ambos jugadores saltaran desde el banquillo para reemplazar a Matías Viña y Darwin Núñez.

Con los cambios, Federico Viñas se adelantó algunos metros para ser la referencia de ataque y Canobbio se paró por detrás junto a Federico Valverde y Maximiliano Araújo, autor del tanto con el que Uruguay se llevó un empate.

De acuerdo con esto, Bielsa podría apostar por un once con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Fede Valverde, Canobbio, Maxi Araújo y Fede Viñas.

Este viernes, Uruguay trabajará nuevamente en su lugar elegido de concentrarción, esta vez con las puertas abiertas a la prensa por 15 minutos. Un día después viajará a Miami, donde el 21 de junio se enfrentará a Cabo Verde.

Disputada una jornada del Grupo H, los cuatro equipos que lo integran suman un punto cada uno luego de los empates en los partidos Uruguay-Arabia Saudí (1-1) y España-Cabo Verde (0-0).

En busca de su primer triunfo, la Celeste se medirá con los africanos, a los que no se ha enfrentado nunca.

Será el sexto partido de Uruguay en una Copa del Mundo ante una selección de África. Por el momento el saldo es de tres victorias y dos empates. EFE

scr/gbf