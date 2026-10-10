La crisis de la vivienda pone a prueba el futuro político de España; el oro venezolano, un negocio arriesgado; y Brasil ante un nuevo Bolsonaro

Keystone y SWI swissinfo.ch

Les doy la bienvenida a este repaso de prensa. Esta semana, la prensa suiza pone el foco en varios temas de actualidad.

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José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

Personas manifestándose por el derecho a la vivienda en Madrid. Keystone

Continua el seguimiento de la crisis de la vivienda en Europa, concretamente en España, a raíz del desahucio y posterior fallecimiento de Mariacarmen Abascal. La anciana se convirtió en un fuerte símbolo social y político. Medios como Der Bund, Le Temps o SRF coinciden en interpretar la crisis habitacional como un punto de inflexión, pero ponen el foco en distintas consecuencias: la dimensión social del problema, la movilización sindical y las opciones políticas de Pedro Sánchez ante las elecciones anticipadas.

Der Bund presenta el caso de Mariacarmen Abascal como el desenlace de una larga disputa por la vivienda que terminó teniendo una enorme repercusión pública. La mujer, que había vivido durante siete décadas en el mismo piso de Madrid, fue desalojada a finales de septiembre y trasladada en camilla al hospital. Posteriormente, el propietario le garantizó que podría regresar a su domicilio, pero la solución llegó demasiado tarde, según la asociación madrileña de personas inquilinas. El periódico pone así el foco en la distancia entre el acuerdo alcanzado y su aplicación efectiva. La perspectiva de Der Bund trasciende la historia individual y la sitúa en el contexto de una crisis de la vivienda que afecta a toda la sociedad.

Le Temps pone el foco en el simbolismo de Maricarmen y como su persona se ha convertido en un catalizador de la movilización social en España. Los principales sindicatos, UGT y CCOO, han convocado una huelga general para el 11 de noviembre con el objetivo de reclamar mejores salarios, una vivienda digna y medidas frente a una inflación que alcanzó el 4,9% en septiembre. SRF, por su parte, interpreta la convocatoria de elecciones anticipadas como una maniobra de alto riesgo de Pedro Sánchez para aprovechar la centralidad política de la crisis habitacional.

El medio recuerda que los anteriores intentos del Gobierno de aprobar medidas sobre vivienda fracasaron en el Parlamento y señala que Sánchez busca presentar a las fuerzas de centro-derecha como incapaces de ofrecer soluciones al problema. Al mismo tiempo, advierte de que el presidente socialista llega a la campaña debilitado por los escándalos de corrupción en su entorno, la falta de mayorías parlamentarias y unos malos resultados en las encuestas. Según el análisis de SRF, la vivienda puede ser la baza que permita a Sánchez recuperar terreno.

Fuente: SRFEnlace externo (en alemán), Der BundEnlace externo (en alemán y con suscripción), Le TempsEnlace externo (en francés y con suscripción)

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El logo de la empresa Trafigura. Keystone / Salvatore Di Nolfi

La prensa suiza ha puesto el foco en el creciente interés por el oro venezolano y en los riesgos que plantea su comercialización internacional. Tages-Anzeiger analiza el caso de la empresa comercializadora Trafigura, con una importante presencia en Ginebra, y cuestiona hasta qué punto este negocio puede considerarse viable cuando persisten dudas sobre el origen del oro, las condiciones de extracción y las posibles sanciones.

El Tages-Anzeiger reconstruye el recorrido de hasta 400 kilos mensuales de oro venezolano que Trafigura puede exportar a Estados Unidos al amparo de una nueva autorización de la Administración Trump. El periódico explica que el Gobierno estadounidense ha permitido determinadas operaciones con el oro de la empresa estatal Minerven, con la que Trafigura mantiene una relación comercial. El valor del metal podría alcanzar unos 200 millones de dólares, lo que convierte la operación en un negocio potencialmente muy lucrativo. Sin embargo, el artículo subraya que el oro procede de una región marcada por la presencia de grupos criminales y por denuncias de extorsión a quienes trabajan en la zona y a las empresas proveedoras. Según el diario, estas circunstancias han convertido una operación que parecía sencilla en un problema comercial y de reputación mucho más complejo. De hecho, la empresa ha conseguido exportar oro a Estados Unidos, pero todavía no ha encontrado quién adquiera todo el material.

El periódico pone especialmente el foco en las dificultades para garantizar el origen del oro y certificarlo según los estándares internacionales de la London Bullion Market Association. Un experto suizo cuestiona que pueda reconstruirse de forma fiable toda la cadena de suministro y advierte del riesgo de que el oro procedente de fuentes legítimas se mezcle con metal procedente de zonas de conflicto o de explotaciones ilegales. El Tages-Anzeiger destaca además que ninguna refinería suiza parece dispuesta, por ahora, a asumir los riesgos legales y reputacionales de procesarlo. La perspectiva del artículo es, por tanto, claramente la de un negocio atrapado entre la autorización política de Washington y las exigencias internacionales de trazabilidad y diligencia debida. El periódico señala que Trafigura defiende sus controles y asegura haber sometido las instalaciones a auditorías independientes. Al mismo tiempo, recuerda que otra empresa con sede en Ginebra, Mercuria, también ha mostrado interés por el oro venezolano, aunque todavía no ha realizado ninguna exportación.

Fuente: Tages AnzeigerEnlace externo (en alemán, con suscripción)

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Javier Milei y Flavio Bolsonaro sujetan símbolos nacionales de sus respectivos países. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Las elecciones en Brasil son un tema que acapara la atención de los medios suizos y que por su importancia para los países de habla hispana quiero destacar en este repaso semanal. Tras el resultado de la primera vuelta, en la que Flavio Bolsonaro quedó en primera posición. El diario 24 heures pone el foco en la movilización de la izquierda ante el avance de la derecha, mientras que la Neue Zürcher Zeitung va más allá y analiza qué significaría realmente una eventual presidencia de Flavio Bolsonaro para el poder político de la familia.

24 heures destaca la reacción de los seguidores de Lula ante el resultado de la primera vuelta, que ha provocado inquietud en las filas de la izquierda brasileña. Miles de personas salieron a las calles de Río de Janeiro convocadas por organizaciones estudiantiles, con pancartas contra Flavio Bolsonaro y llamamientos a votar por Lula. El periódico pone especial énfasis en el temor expresado por algunas de las personas que se manifestaron ante un eventual regreso de la familia Bolsonaro al poder. Entre las preocupaciones aparecen los derechos de las minorías, la defensa de la democracia y el recuerdo de la gestión de Jair Bolsonaro durante la pandemia. La movilización se produce mientras Flavio Bolsonaro intenta ampliar sus alianzas con otras fuerzas conservadoras y presenta como prioridades la reducción del tamaño del Estado y la reforma fiscal. 24 heures muestra así una campaña marcada por la polarización y por el intento de la izquierda de recuperar impulso antes de la segunda vuelta del 25 de octubre.

El Neue Zürcher Zeitung introduce otra cuestión: quién gobernaría realmente Brasil si Flavio Bolsonaro llegara a la presidencia. El periódico sostiene que Jair Bolsonaro, actualmente condenado a 27 años de prisión, seguiría teniendo un papel decisivo desde la sombra y destaca que la primera prioridad política de su hijo sería impulsar una amnistía para él. La NZZ recuerda además que el clan Bolsonaro ha ampliado considerablemente su presencia institucional y que varios de sus miembros ocupan ya escaños en el Congreso. El artículo advierte, sin embargo, que se conoce poco sobre el programa de Gobierno de Flavio y que la eventual distribución de cargos podría generar nuevas rivalidades dentro de la familia. Según el análisis, Flavio necesitaría además a su padre para mantener el vínculo con la base política que ha convertido a los Bolsonaro en una fuerza nacional. La NZZ interpreta así la candidatura de Flavio no tanto como una ruptura con el pasado, sino como una posible continuidad del proyecto político construido por Jair Bolsonaro.

Fuente: 24heures.chEnlace externo (en francés), NZZEnlace externo (en alemán)

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Artículo revisado por Patricia Islas

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