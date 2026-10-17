Milei reivindica sus logros, Bukele estudia excarcelaciones y Maduro se declara inocente en Nueva York
Les doy la bienvenida a este repaso de prensa. Esta semana, la prensa suiza ha elegido el seguimiento de dos mandatarios en funciones y con deseo de mantenerse en el poder y de uno depuesto y detenido en Nueva York.
El presidente argentino, Javier Milei, vuelve de nuevo a los titulares de la prensa suiza. Esta vez es el diario de Ginebra, Le Temps, el más destacado del panorama mediático en francés del país, en poner el acento en una situación conocida: la del programa reducciones presupuestarias que se vende como un éxito macroeconómico, pero cuyo trasfondo significa un costo muy alto: «una enorme degradación social».
Tres años después de asumir la presidencia, Javier Milei reivindica una transformación económica que, según él, no tiene precedentes en Argentina. La combinación de un duro ajuste fiscal, la llegada de inversiones extranjeras y el auge de sectores estratégicos como el petróleo, el gas de Vaca Muerta, el litio y el cobre ha mejorado los principales indicadores macroeconómicos. La balanza de pagos es positiva, las reservas aumentan y la Bolsa de Buenos Aires se ha multiplicado por seis. Para el Gobierno, estos resultados confirman que el país ha recuperado la confianza de los mercados y ha entrado en una nueva fase de crecimiento.
Lo que esos indicadores no reflejan, escribe Pierre Bratschi desde Buenos Aires, es una realidad mucho más compleja. Desde la llegada de Milei se han perdido cientos de miles de empleos formales, decenas de miles de empresas han cerrado y la pobreza vuelve a crecer, afectando a casi un tercio de la población. Mientras los sectores extractivos prometen inversiones millonarias, subsiste la duda de la capacidad de éstas para generar suficiente empleo y compensar las pérdidas provocadas por el ajuste. Con una popularidad en descenso y protestas cada vez más frecuentes, el principal desafío de Milei será convencer a la ciudadanía de que los éxitos macroeconómicos acabarán traduciéndose en una mejora tangible de la vida cotidiana, en su intención de volver a ser candidato presidencial. Así que Milei exhibe los avances macroeconómicos como principal argumento de campaña. Y queda por ver si le funcionará a la hora de las elecciones.
Fuente: Le TempsEnlace externo (en francés y con suscripción)
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En el caso del diario zuriqués Tages-Anzeiger esta vez un artículo sin firma, por lo que probablemente se trate de una recopilación informativa basada en agencias de información, el tema es la eventual decisión del presidente salvadoreño Nayib Bukele para permitir la liberación condicional de cerca de la mitad de las personas encarceladas durante la ofensiva lanzada contra las pandillas desde 2022.
Pero, atención, Bukele indico que hasta ahora nada está decidido. Lo que se sabe es que una comisión revisará caso por caso para determinar qué reclusos, especialmente aquellos condenados por delitos menos graves y que hayan colaborado con las autoridades, podrían beneficiarse de esta medida. Este proyecto supondrá un giro inesperado en una política de seguridad que se ha caracterizado por las detenciones masivas y la tolerancia cero frente a las maras. Bajo el estado de excepción vigente desde marzo de 2022, más de 90.000 personas fueron arrestadas. Organizaciones de derechos humanos sostienen que una parte significativa de estos detenidos no tiene vínculos con las pandillas.
El modelo de seguridad de Bukele se ha convertido en referencia para otros gobiernos de Centroamérica. El Tages-Anzeiger (TA) recuerda que Costa Rica, tradicionalmente uno de los países más seguros de la región, acaba de inaugurar una megacárcel de máxima seguridad para hacer frente al aumento de la violencia vinculada al narcotráfico. Mientras tanto, el plan de liberaciones anunciado en El Salvador reabre el debate sobre el equilibrio entre eficacia en la lucha contra el crimen organizado y respeto a las garantías fundamentales.
Fuente: Tages-AnzeigerEnlace externo (en alemán, con suscripción)
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El diario Tribune de Genève (TdG) se concreta a una cobertura con información de agencias sobre las declaraciones del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, detenidos por Estados Unidos. En Nueva York, ambos rechazaron ser responsables de los nuevos cargos por tortura presentados en su contra.
La pareja permanece detenida desde enero en una prisión federal de Brooklyn y será juzgada en junio de 2027. Maduro, que se define como un «prisionero de guerra», calificó de falsas las acusaciones de participar, cuando era presidente, en una supuesta campaña de represión y torturas contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.
Los nuevos cargos se suman a los que ya afrontaban Maduro y su esposa Cilia Flores por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con la posesión y el uso de ametralladoras y artefactos destructivos.
Fuente: La Tribune de GenèveEnlace externo (en francés)
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