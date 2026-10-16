¿Cómo usa Suiza los combustibles fósiles?

Aunque los trenes de Suiza funcionan principalmente con electricidad procedente de fuentes renovables, el país sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles. El transporte representa la mayor parte de su consumo, debido al uso de coches y camiones, así como a los frecuentes viajes en avión. Al mismo tiempo, aproximadamente la mitad de los edificios residenciales se calientan con gasóleo o gas natural.



Reducir la dependencia de Suiza de los combustibles fósiles importados será fundamental para alcanzar su objetivo de cero emisiones netas para 2050.