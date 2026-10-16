¿Cómo usa Suiza los combustibles fósiles?

Aunque los trenes de Suiza funcionan principalmente con electricidad procedente de fuentes renovables, el país sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles. El transporte representa la mayor parte de su consumo, debido al uso de coches y camiones, así como a los frecuentes viajes en avión. Al mismo tiempo, aproximadamente la mitad de los edificios residenciales se calientan con gasóleo o gas natural.
Reducir la dependencia de Suiza de los combustibles fósiles importados será fundamental para alcanzar su objetivo de cero emisiones netas para 2050.
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Me ocupo del cambio climático y la energía a través de reportajes, artículos, entrevistas e investigaciones en profundidad. Me interesa el impacto del calentamiento global en la vida cotidiana y las soluciones para un planeta sin emisiones.
Me apasionan los viajes y los descubrimientos. Estudié biología y ciencias naturales y trabajo como periodista en SWI swissinfo.ch desde hace más de 20 años.
Mi trabajo consiste en producir vídeos y podcasts sobre temas científicos y tecnológicos. Me especializo en el desarrollo de formatos de vídeo explicativos para su visualización móvil, mezclando estilos de animación y de documental.
Estudié cine y animación en la Universidad de las Artes de Zúrich y empecé a trabajar como periodista de vídeo en SWI swissinfo.ch en 2004. Desde entonces me he especializado en crear diferentes estilos de animación para nuestros productos visuales.
Soy periodista especializado en clima y ciencia/tecnología. Me interesan los efectos del cambio climático en la vida cotidiana y las soluciones científicas.
Nací en Londres y tengo la doble nacionalidad suiza y británica. Tras estudiar Lenguas Modernas y Traducción, me formé como periodista y me incorporé a swissinfo.ch en 2006. Mis idiomas de trabajo son el inglés, el alemán, el francés y el español.
Dirijo la redacción en español de SWI swissinfo.ch, lo que implica asegurar la calidad de nuestras publicaciones y hacerlas comprensibles para personas de habla hispana de más de 20 países. Además, formo parte de un equipo de periodistas especializados en asuntos exteriores. Explicar el acontecer actual y sus relaciones con Suiza es una parte esencial de mi tarea.
Periodista senior con más de 30 años de experiencia en periodismo de investigación, locución, producción de contenido multimedia y distribución en redes sociales.
¿Hasta qué punto depende Suiza de los combustibles fósiles?
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La crisis energética desencadenada por el conflicto en Oriente Medio ha puesto de manifiesto la fuerte dependencia que Suiza sigue teniendo del petróleo y el gas natural.
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