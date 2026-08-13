Vasco da Gama anuncia el fichaje del centrocampista argentino Santiago Sosa

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São Paulo, 12 ago (EFE).- Vasco da Gama oficializó este miércoles al centrocampista argentino Santiago Sosa como refuerzo para la temporada, con un contrato que lo compromete hasta diciembre de 2029.

El futbolista de 27 años llega procedente de Racing Club de Avellaneda y vestirá la camiseta número 5 en el equipo dirigido por el portugués Pedro Emanuel.

Sosa se convierte en una de las apuestas principales del club para reforzar la zona media del campo en este mercado de pases.

Nacido en La Plata, el mediocampista inició su carrera profesional en River Plate tras realizar allí sus categorías inferiores.

Sosa fue parte del plantel que venció la Copa Libertadores de 2018.

En 2021 dio el salto a la Major League Soccer (MLS) con el Atlanta United, para posteriormente regresar a su país natal y unirse a Racing Club.

En el conjunto de Avellaneda llegó a portar la cinta de capitán y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

En las primeras declaraciones divulgadas por las redes sociales del club, Sosa manifestó su entusiasmo por el nuevo desafío en el fútbol brasileño.

«Estoy muy entusiasmado por jugar, por conocer a la gente y por ganar. Creo que le puedo ayudar mucho al equipo. Contento de estar acá», expresó el mediocampista en el vídeo, en el que se lo ve vistiendo la camiseta cruzmaltina.

Con la llegada de Sosa, el club suma su tercer refuerzo en este mercado de pases.

Antes, el Vasco anunció las contrataciones del lateral izquierdo Paulinho y del atacante argentino Facundo Colidio, procedente de River Plate. EFE

adm/car