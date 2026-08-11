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Venezuela e Israel acuerdan un mecanismo para restablecer las relaciones consulares

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Caracas, 11 ago (EFE).- El Gobierno de Venezuela anunció este martes que acordó con Israel un mecanismo de coordinación que permita la prestación de servicios consulares en ambas naciones, luego de que una delegación humanitaria estuviera en el país caribeño por el doble terremoto del pasado 24 de junio. EFE

Venezuela rompió relaciones con Israel en 2009 por orden del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) en apoyo a Palestina. EFE

sc/bam/jlp

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