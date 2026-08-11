Venezuela e Israel acuerdan un mecanismo para restablecer las relaciones consulares

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Caracas, 11 ago (EFE).- El Gobierno de Venezuela anunció este martes que acordó con Israel un mecanismo de coordinación que permita la prestación de servicios consulares en ambas naciones, después de que una delegación humanitaria estuviera en el país caribeño por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Venezuela rompió relaciones con Israel en 2009 por orden del entonces presidente, Hugo Chávez (1999-2013), en apoyo a Palestina.

«Ambos gobiernos reconocen la importancia del vínculo entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en Venezuela que constituye un importante puente de amistad histórico entre ambos países», señaló la Cancillería en un comunicado publicado en la red social X.

Asimismo, dijo que ambos países acordaron permitir la continuidad de la cooperación técnica bilateral derivada de los esfuerzos de emergencia y recuperación tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que ha dejado más de 6.300 fallecidos.

En julio pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció a la delegación de auxilio y asistencia humanitaria de Israel por sus operaciones de apoyo en el país petrolero tras los sismos.

De acuerdo a Prensa Presidencial, la comitiva de Israel, que contó con el apoyo de la comunidad judía venezolana, estuvo integrada también por ingenieros civiles, que centraron su labor «en la evaluación de estructuras colapsadas, el diagnóstico de vulnerabilidad en edificaciones y el diseño de planes de contingencia urgentes para la gestión de la emergencia».

Igualmente, en el país sudamericano estuvo Elad Edri, alto oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien apoyó en el asesoramiento sobre el manejo de estos residuos.

El 15 de enero de 2009, el fallecido presidente Hugo Chávez decidió «romper todo tipo de relaciones» con Israel, una semana después de expulsar a su embajador en Caracas, en apoyo a Palestina.

En ese momento, el Gobierno venezolano señaló su intención de insistir ante la comunidad internacional para que los líderes de Israel fueran denunciados ante la Corte Penal Internacional por «crímenes de lesa humanidad».

Desde entonces, el Ejecutivo chavista mantuvo una fuerte crítica hacia Israel y el apoyo constante a Palestina, calificando al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de «criminal de guerra». EFE

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