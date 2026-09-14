Venezuela nombra embajador ante la UE y cambia viceministros de Exteriores e Hidrocarburos

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Caracas, 14 sep (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes a Raúl LiCausi como el nuevo embajador ante la Unión Europea (UE), cargo que asumirá tras dejar el de viceministro de Relaciones Exteriores para el Caribe y que forma parte de nuevos cambios en la Cancillería y la cartera de Hidrocarburos.

En una publicación en Telegram, Rodríguez anunció que Carlos Amador Pérez será el nuevo viceministro para el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional en reemplazo de LiCausi, mientras que Eduardo Ramírez encabezará el Viceministerio para Asia y Oceanía.

LiCausi, formado en la Escuela de Estudios Internacionales y graduado del postgrado en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se ha desempeñado, entre otros cargos, como presidente de PDV-Caribe S.A., filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Ese diplomático sustituirá a Jorge Valero, quien ha sido el representante permanente de Caracas en Bruselas desde 2022.

Por otra parte, según el mensaje en Telegram, Radamés Gómez ha sido designado como viceministro de Geopolítica de los Hidrocarburos.

Rodríguez también comunicó que Andrea Gabriela Corao será la presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela (Venexporta), que depende del Ministerio de Exteriores y Comercio Internacional.

La mandataria encargada destacó en la publicación que las designaciones de nuevas autoridades «en áreas estratégicas» buscan «fortalecer la proyección internacional, comercial y energética de Venezuela».

«En esta etapa avanzamos con mayor articulación, presencia internacional y nuevas oportunidades para Venezuela», agregó.

Delcy Rodríguez asumió el poder tras la captura en enero pasado por parte de Estados Unidos del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro, periodo durante el cual ha fortalecido y reanudado la relación con la Casa Blanca y otros Gobiernos e instituciones internacionales. EFE

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