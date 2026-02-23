Viceministro venezolano niega militancia chavista y aboga por política exterior «firme»

Caracas, 23 feb (EFE).- El nuevo viceministro venezolano para Norteamérica y Europa, Oliver Blanco, dijo este lunes que no milita en el partido de Gobierno y abogó por una política exterior «firme» en lo que considera una nueva etapa de relacionamiento internacional para el país.

Blanco, que ha militado en partidos tradicionales de la oposición venezolana como Acción Democrática (AD), aseguró en un comunicado publicado en X que asume el nuevo cargo «con responsabilidad y profunda conciencia del momento histórico» y agradeció la designación, anunciada este lunes por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«No milito en el partido de Gobierno y por eso valoro esta decisión», señaló el nuevo viceministro que fue colaborador de varios actores políticos como Henry Ramos Allup y su esposa Diana D’ Agostino.

A su juicio, su nombramiento es una muestra de la posibilidad de «abrir espacios» para servir al país desde «distintas visiones».

Consideró que esta decisión es una demostración de la «vocación y liderazgo» de la mandataria encargada y lo que señaló como su interés en «promover la unidad nacional».

En este sentido, agregó que asume la responsabilidad del viceministerio con «la convicción» de que Venezuela «puede superar la confrontación» y lograr una reconciliación para la «construcción de un futuro mejor».

Asimismo, abogó por una política exterior «firme» y basada en el respeto, que sirva para «tender puentes» en lo que consideró «una nueva etapa» de relacionamiento internacional para el país suramericano.

«Creo en una política exterior firme, soberana y respetuosa (…) para tender puentes en esta nueva etapa de relacionamiento internacional», afirmó.

En el pasado, varios opositores de bajo perfil han dejado sus partidos para unirse al Gobierno chavista.

La designación de Blanco se anunció este lunes junto a los nombramientos de otros viceministros de Exteriores: Andrea Corao Faría como viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía; y Mauricio Rodríguez como viceministro para América Latina.

También designó a Rander Peña como viceministro de Comunicación Internacional, cargo que ocupaba Camilla Fabri, esposa del empresario colombiano Alex Saab, conocido por ser colaborador del presidente Nicolás Maduro.

Fabri sigue al frente, por ahora, del programa gubernamental para repatriados Gran Misión Vuelta a la Patria.

Tras la captura del presidente Nicolás Maduro, durante el ataque militar de EE.UU. en Caracas, Delcy Rodríguez ha ejecutado más de una docena de cambios ministeriales.

Desde entonces, el Gobierno encargado ha iniciado un proceso «exploratorio» para retomar relaciones con Estados Unidos, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia EE.UU. para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana. EFE

