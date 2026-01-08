Viernes, 9 de enero de 2026

EEUU VENEZUELA

Caracas/Washington – El anuncio de la liberación de «un número importante» de presos políticos en Venezuela emite un gesto de conciliación por parte del Gobierno de Caracas mientras se esperan contactos entre Washington y las principales petroleras internacionales.

UE MERCOSUR

Bruselas – Los países de la Unión Europea (UE) se pronuncian este viernes sobre las salvaguardas mejoradas en el acuerdo de asociación con el Mercosur ante las quejas de los agricultores comunitarios, con idea de allanar el camino para proceder a la firma del pacto en los próximos días.

(Texto)

– El presidente polaco, Karol Nawrocki, se reúne con representantes de los agricultores, que pretenden iniciar protestas en todo el país en contra del acuerdo entre la UE y el Mercosur, al que se oponen tanto el jefe de Estado de Polonia como el primer ministro. (Texto)

SUIZA INCENDIO

Martigny (Suiza) – Suiza organiza una ceremonia de homenaje a las víctimas del incendio de Nochevieja en un bar de Crans Montana, en la que participará el presidente francés Emmanuel Macron, cuyo país presenta el segundo balance más alto de víctimas y heridos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Millones de ucranianos siguen sin un acceso estable a la red eléctrica mientras continúan los ataques rusos contra el sistema energético, entre fuertes nevadas y heladas récord. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Cuando se cumplen casi tres meses del alto el fuego en Gaza, los gazatíes siguen haciendo frente a ataques esporádicos israelíes que dejan muertos casi a diario en el enclave palestino, mientras se espera el paso a la siguiente fase del acuerdo de tregua a falta de la entrega por parte de Hamás del cuerpo del último rehén israelí que queda en la Franja y cuya búsqueda se reinició esta semana.

(Texto)

ISRAEL BEDUINOS

Tarabin (Israel) – Las comunidades beduinas del desierto del Néguev (sur de Israel) sufren desde hace semanas la embestida de las autoridades israelíes, en una operación que dice perseguir el tráfico de armas desde Egipto, pero que para los habitantes locales tiene un objetivo muy claro: «Vaciar nuestra tierra de quienes no sean judíos o no crean en el sionismo radical». Por Guillermo Azábal

(Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN PROTESTAS

Teherán – Las protestas por la situación económica continúan expandiéndose en Irán sin que den muestras de apagarse a pesar de la represión de las fuerzas de seguridad mientras el Gobierno se mueve entre un tono conciliador y amenazante.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

EUROPA BORRASCA

Redacción Medioambiente – El impacto de la borrasca Goretti en Europa occidental en forma de fuerte temporal experimentará una ciclogénesis explosiva que traerá intensas lluvias y fuertes vientos a gran parte del Viejo Continente, principalmente en Francia y Alemania.

(Foto)

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia) – Los equipos de rescate indonesios llevan a cabo la última jornada de búsqueda del menor español de 10 años cuyo barco naufragó en aguas de Komodo junto a su familia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

DAVID BOWIE

Londres – El sábado se cumple el décimo aniversario de la muerte de David Bowie, el icónico músico y compositor británico que tuvo un fuerte impacto en el rock y la cultura popular durante décadas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:00h.- Varsovia.- UE MERCOSUR.- El presidente polaco, Karol Nawrocki, se reúne con representantes de los agricultores, que pretenden iniciar protestas en todo el país en contra del acuerdo entre la UE y el Mercosur, al que se oponen tanto el jefe de Estado de Polonia como el primer ministro. (Texto)

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA AÑO NUEVO.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ofrece la tradicional recepción de Año Nuevo en el Palacio de Bellevue, donde él y el canciller, Friedrich Merz, esperan recibir a unas 60 ciudadanas y ciudadanos comprometidos que se dedican a voluntariados, así como a representantes de la vida pública procedentes de la política, la economía, los sindicatos, la cultura y la sociedad civil. (Foto)

10:00h.- Londres.- DAVID BOWIE.- Mañana se cumple el décimo aniversario de la muerte de David Bowie, el icónico músico y compositor británico que tuvo un fuerte impacto en el rock y la cultura popular durante décadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA DIPLOMACIA.- El papa León XIV recibe al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede para su tradicional discurso de año nuevo. (Texto) (Foto)

11:00h.- Roma.- ITALIA GOBIERNO.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ofrece una rueda de prensa para hacer balance de su gestión en 2025 (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:45h.- Ginebra.- SUIZA INCENDIO.- Martigny (Suiza) -Suiza organiza una ceremonia de homenaje a las víctimas del incendio de Nochevieja en un bar de Crans Montana, en la que participará el presidente francés Emmanuel Macron, cuyo país presenta el segundo balance más alto de víctimas y heridos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE MERCOSUR.- Los países de la Unión Europea (UE) se pronuncian este viernes sobre las salvaguardas mejoradas en el acuerdo de asociación con el Mercosur ante las quejas de los agricultores comunitarios, con idea de allanar el camino para proceder a la firma del pacto en los próximos días. (Texto)

Mainz.- ALEMANIA PARTIDOS.- Reunión de la presidencia federal del partido conservador Unión Cristianodemócrata (CDU) en la ciudad de Mainz. (Texto)

Roma.- PAPA ESPAÑA.- Reunión de la Secretaría de Estado del Vaticano y la Conferencia Episcopal Española sobre el posible viaje del papa León XIV a España en junio de 2026 (Texto)

Ginebra.- SUIZA INCENDIO.- Suiza vive un día de duelo nacional por las víctimas del incendio de Nochevieja en un bar en la estación de esquí de Crans Montana. (Texto) (Foto)

Sarajevo.- BOSNIA-HERZEGOVINA SERBIOS.- La República Srpska, uno de dos entes autónomos de Bosnia-Herzegovina, celebra hoy su «Día Nacional» con un desfile, pese a que el Tribunal Constitucional del país balcánico declarara en el pasado esa celebración como inconstitucional y discriminatoria para los ciudadanos que no son serbios.

América

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL INFLACIÓN.- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en diciembre y en el acumulado de 2025. (Texto)

14:30h.- Washington.- EEUU EMPLEO.- La Oficina de Estadística Laborales de EE.UU. publica los datos de la situación del empleo en diciembre de 2025. (Texto)

17:00h.- Nueva York.- LUIGI MANGIONE.- Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, enfrenta una audiencia en su caso federal en Nueva York en la que se concretará la fecha para que empiece el juicio en 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ DERECHOS HUMANOS.- Se cumplen tres años de la matanza de Juliaca, donde 18 personas murieron por disparos de la Policía durante la represión a las protestas contra el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y la ascensión al poder de su vicepresidenta Dina Boluarte (2022-2025). Palacio de Justicia (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- Argentina afronta este viernes el pago de intereses y cuota de capital de bonos soberanos por un total de unos 4.200 millones de dólares (Texto)

Ciudad de Panamá.- FOTOGRAFÍA GUERRA.- El fotoperiodista español Gervasio Sánchez ha cubierto decenas de guerras y sus consecuencias durante los últimos 40 años, y haberse centrado en buscar a las «víctimas reales» del conflicto, como mutilados o desaparecidos, volviendo a ellas durante décadas en sucesivos viajes a Centroamérica, África o los Balcanes, le ha permitido encontrar un objetivo a lo que hacía y no terminar con «una depresión de caballo». Por Moncho Torres (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Tarabin.- ISRAEL BEDUINOS.- Las comunidades beduinas del desierto del Néguev (sur de Israel) sufren desde hace semanas la embestida de las autoridades israelíes, en una operación que dice perseguir el tráfico de armas desde Egipto, pero que para los habitantes locales tiene un objetivo muy claro: «Vaciar nuestra tierra de quienes no sean judíos o no crean en el sionismo radical». (Texto) (Foto) (Vídeo)

Damasco/Beirut.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, visitan hoy Siria y el Líbano, donde se reunirán con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, y del Líbano, Joseph Aoun. (Foto) (Vídeo)

Beirut.- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, continúa su viaje en el Líbano, país con el que se había deteriorado las relaciones por el apoyo de la República Islámica al grupo chií libanés Hizbulá, al que Beirut busca desarmar. (Foto) (Vídeo)

Asia

Labuan Bajo (Indonesia) – INDONESIA NAUFRAGIO- Labuan Bajo – Indonesia lleva a cabo la última jornada de búsqueda del menor español de 10 años cuyo barco naufragó en aguas de Komodo junto a su familia, con tres fallecidos y dos supervivientes. (foto)(vídeo)

Taipéi.- TAIWÁN ECONOMÍA.- El Ministerio de Finanzas de Taiwán publica las cifras de comercio exterior de diciembre, después de que las exportaciones de la isla anotaran un nuevo récord mensual en noviembre por el auge de la inteligencia artificial. (Texto)

– Hsinchu.- TSMC VENTAS.- TSMC, líder mundial en la fabricación de chips avanzados para inteligencia artificial, publica sus cifras de ingresos de diciembre. (Texto)

Tokio.- JAPÓN ANTONI GAUDÍ.- La organización de la exposición «NAKED meets Gaudi», que coincide con el centenario de la muerte del arquitecto español, celebra un pase de prensa un día antes de la apertura al público.

Pekín.- CHINA INFLACIÓN.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de diciembre de la inflación, que el mes anterior había aumentado un 0,7 % interanual. (Texto) (Foto) (Vídeo)

