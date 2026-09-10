Von der Leyen llama a la UE a «invertir a gran escala» para ser competitiva en el espacio

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París, 10 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó este jueves a la Unión Europea a «invertir a gran escala» para mantener su competitividad en la economía espacial mundial y advirtió que las decisiones que los Veintisiete tomen hoy determinarán su papel en el sector durante las próximas décadas.

«Debemos invertir en el espacio a gran escala», afirmó Von der Leyen en su discurso en la Cumbre Espacial Internacional que se celebra en París, e incidió en que está en juego la economía y la seguridad de la UE.

Por ello, en el próximo presupuesto europeo a largo plazo, el espacio ocupará un lugar central en el Fondo Europeo para la Competitividad, afirmó Von der Leyen, y recordó que la Comisión ha propuesto 131.000 millones de euros para defensa, seguridad y espacio, cinco veces más que la financiación disponible actualmente.

«Debemos mantener nuestra ambición y sacar adelante esta propuesta, porque las tecnologías que financiamos hoy determinarán nuestra competitividad mañana», subrayó. EFE

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