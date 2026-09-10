Von der Leyen llama a la UE a «invertir a gran escala» para ser competitiva en el espacio

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París, 10 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó este jueves a la Unión Europea (UE) a «invertir a gran escala» para mantener su competitividad en la economía espacial mundial y advirtió que las decisiones que los Veintisiete tomen hoy determinarán su papel en el sector durante las próximas décadas.

«Debemos invertir en el espacio a gran escala», afirmó Von der Leyen en su discurso en la Cumbre Espacial Internacional que se celebra en París, e incidió en que está en juego la economía y la seguridad de la UE.

Por ello, en el próximo presupuesto europeo a largo plazo, el espacio ocupará un lugar central en el Fondo Europeo para la Competitividad, afirmó Von der Leyen.

Recordó que la Comisión ha propuesto 131.000 millones de euros para defensa, seguridad y espacio, cinco veces más que la financiación disponible actualmente, y quiere movilizar 2.000 millones de euros de capital riesgo para empresas espaciales europeas.

«Debemos mantener nuestra ambición y sacar adelante esta propuesta, porque las tecnologías que financiamos hoy determinarán nuestra competitividad mañana», subrayó.

La presidenta de la Comisión señaló que la economía espacial mundial podría casi triplicarse hasta 2035, hasta alcanzar unos 1,8 billones de dólares, frente a los 630.000 millones actuales.

Europa, dijo, parte de una posición de fuerza, con tecnologías avanzadas, talento de primer nivel y una sólida base industrial, pero esa posición no garantiza su liderazgo futuro, advirtió.

Escudo de seguridad

«El espacio está entrando en una nueva era», prosiguió Von der Leyen, señalando el regreso del ser humano a la Luna, el desarrollo de satélites más baratos y potentes y el impacto de la inteligencia artificial en el uso de los datos espaciales.

«Como hemos visto con la guerra en Ucrania, lo que ocurre en la órbita baja es un elemento clave para nuestra seguridad», añadió.

Y señaló que ese conflicto demuestra la importancia estratégica de las comunicaciones por satélite y la necesidad de que Europa pueda garantizar su conectividad sin depender de terceros.

En este punto, destacó el proyecto IRIS², la futura constelación europea de comunicaciones seguras, en la que participa el español Hispasat, que la UE ha decidido ampliar a más de 350 satélites, cuyos primeros lanzamientos están previstos a partir de 2029.

«Nuestra seguridad en la Tierra depende cada vez más de nuestra seguridad en el espacio», mantuvo, y añadió, como prueba: «Estamos viendo señales de navegación interferidas y falsificadas que afectan a los aviones civiles, ciberataques contra redes de satélites que dejan fuera de servicio infraestructuras críticas y drones que sobrevuelan nuestro espacio aéreo utilizando tecnologías que dependen de la navegación desde el espacio».

También se refirió al Escudo Espacial Europeo, cuyo objetivo es reforzar la protección frente a las interferencias y la suplantación de señales, así como cubrir carencias críticas, desde la alerta temprana desde el espacio hasta la protección de los satélites.

«Ningún Estado miembro puede desarrollar estas capacidades por sí solo. Pero juntos, Europa tiene la dimensión necesaria para hacerlo», se mostró convencida.

Von der Leyen también defendió una mayor coordinación europea para garantizar un acceso independiente al espacio y apoyar a los nuevos lanzadores europeos. «Necesitamos una demanda previsible» que permita a la industria acometer las inversiones necesarias, señaló.

Finalmente, cerró su intervención ante el presidente francés, Emmanuel Macron, y otros jefes de Estado y de Gobierno, así como ministros, industriales y astronautas, defendiendo una autonomía europea que no implique aislamiento. «Nuestros mayores logros siempre se han basado en la cooperación», mantuvo la ex ministra de Defensa alemana. EFE

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