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Wall Street abre al alza impulsada por resultados de Nvidia

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La Bolsa de Nueva York abrió este jueves al alza, impulsada por los resultados extraordinarios del gigante de los chips Nvidia y a la espera del discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. 

En las primeras horas de la sesión, el Nasdaq, que incluye a las principales empresas del sector tecnológico, subió un 0,98%, y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,40%. El Dow Jones Industrial Average cotizaba cerca del punto de equilibrio (-0,09%).

La acción de Nvidia se disparó 6,84% a la apertura de Wall Street, lo que representa una ganancia de más de 300.000 millones en capitalización bursátil y refuerza su posición de líder mundial.

ni/myl/dg/nn

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