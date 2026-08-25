Wall Street cierra en verde tras bajada en el rendimiento de los bonos del Tesoro

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Nueva York, 25 ago (EFE).- Wall Street cerró en verde este martes tras una bajada en el rendimiento de los bonos del Tesoro y un mayor apetito por el riesgo, especialmente en el sector tecnológico.

Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales subió un 0,3 %, hasta 53.577 puntos; el selectivo S&P 500 sumó un 0,32 %, hasta 7.677; y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,66 %, hasta 26.151.

El rendimiento del bono a 30 años, que ha estado en el punto de mira desde que alcanzó la semana pasada su máximo en casi dos décadas, se reducía al 5,162 %, y el de los títulos a 10 años bajaba hasta el 4,625 %.

La estabilización en el mercado de bonos se produce tras conocerse que el Departamento del Tesoro estudia utilizar parte de su Cuenta General, que ronda el billón de dólares, para financiar recompras de deuda pública.

Al margen, el mercado continuó atento a la evolución del plan económico anunciado ayer contra Irán por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y que de momento ha abaratado ligeramente el precio del petróleo.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó hoy un 3,12 %, hasta 82,36 dólares el barril, ante la expectativa de que Estados Unidos pause los ataques contra Irán mientras despliega su campaña de bloqueo económico.

El apetito por el riesgo se notó en casi todos los sectores, especialmente el tecnológico (0,98 %), seguido por el de comunicaciones (0,46 %) y salud (0,36 %).

En el plano corporativo, los inversores apostaron por Nvidia (2,19 %) antes de que la fabricante de chips líder en inteligencia artificial (IA) publique sus resultados trimestrales el miércoles tras el cierre de la bolsa.

También ascendieron sus empresas rivales, como AMD (4,9 %) y Micron (2,5 %).

En cuanto a los datos económicos, el índice de confianza de los consumidores medido por el Conference Board fue más flojo de lo esperado en agosto, mientras que la cifra de julio se revisó a la baja.

«La inflación ha superado el crecimiento salarial durante cuatro meses consecutivos, lo que significa que el sueldo medio permite comprar menos hoy que en primavera», indicó en una nota Bret Kenwell, analista de inversiones de eToro en EE.UU.

Los analistas estarán pendientes de los informes de mañana sobre el PIB y la inflación PCE, además de cualquier pista sobre política monetaria del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en el simposio de Jackson Hole.

En otros mercados, el oro subía a su máximo precio en unos tres meses, 4.723 dólares la onza, impulsado por la debilidad del dólar, que se cambiaba a 0,86 euros al cierre de Wall Street. EFE

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