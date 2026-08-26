Wall Street Wall Street cierra en rojo tras la subida de los precios de consumo personal

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Nueva York, 26 ago (EFE).- Wall Street cerró este miércoles en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,21 %, mientras los inversores analizan los últimos datos del índice subyacente de precios de gastos de consumo personal (PCE), el indicador que la Reserva Federal emplea como principal baremo inflacionario.

Al término de la sesión, el Dow bajó hasta 53.463 puntos; el selectivo S&P 500 restó un 0,02 %, hasta 7.675; y el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,08 %, hasta 26.130.

El PCE mostró este miércoles una subida de los precios en Estados Unidos del 3,3 % interanual en julio, un dato que arroja más presión sobre la entidad para incrementar los tipos de interés.

El dato no subyacente, que incluye también alimentos y energía, publicado este miércoles por el Buró de Análisis Económico (BEA), muestra un avance de los precios del 3,7 % con respecto a julio de 2025.

Con respecto a junio, la subida fue del 0,2 %, tanto a nivel subyacente como no subyacente.

Los inversores ahora aguardan los resultados de Nvidia (-1,44 %) que se publican al cierre del parqué.

Los ojos también están puestos en Meta, que sumó un 1,07 % en la jornada tras alcanzar hoy un acuerdo para zanjar las demandas de varios estados que acusaban a la compañía de diseñar Facebook e Instagram para enganchar a los menores.

Entre los sectores dominaba el rojo, especialmente el de salud (-1,01 %), y la farmacéutica Moderna cerró con una bajada del 5,77 %.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) recortó este miércoles la bajada protagonizada en las primera operaciones de la jornada y cerró en 82,23 dólares el barril, un 0,16 % menos que este martes.

En otros mercados, el rendimiento del bono a diez años se situó alrededor del 4,66 %, ligeramente por encima del cierre del martes, mientras que el del título a 30 años rondaba el 5,19 %, también al alza. EFE

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