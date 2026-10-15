Yihadistas matan a 15 soldados y cinco milicianos en el noreste de Nigeria

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Yihadistas sospechosos de estar ligados al grupo Estado Islámico (EI) mataron a 15 soldados y cinco miembros de milicias antiyihadista, en un ataque contra una base en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, informaron el miércoles fuentes militares y locales.

«Los terroristas mataron en el ataque a 15 soldados y cinco miembros de (la milicia) CJTF que asistían a los soldados», declaró a la AFP un oficial del ejército nigeriano.

Los atacantes «arrasaron la base», obligando a las tropas a replegarse hacia la ciudad guarnición de Monguno, a unos 18 kilómetros, agregó el oficial en condición de anonimato por no estar autorizado a hablar del incidente.

Varios soldados estaban desaparecidos, según la fuente.

Los yihadistas habrían lanzado el ataque desde la base de Gudumbali, declaró el residente Ahmad Sherif, quien confirmó la «destrucción total» de la base.

El estado de Borno es el epicentro de más de 17 años de insurrección yihadista encabezada por Boko Haram, y posteriormente por su facción disidente y rival Estado Islámico en África Occidental, que ha provocado miles de muertes y ha desplazado a millones de personas en el noreste de Nigeria.

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