Zelenski asegura que las fuerzas ucranianas han recuperado 26 localidades en una ofensiva

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Berlín, 12 ago (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este miércoles que las fuerzas del país han recuperado 26 localidades en las regiones de Zaporiyia y las vecinas Dnipró y Donetsk en una ofensiva que lanzaron el pasado enero.

La ofensiva, que se llevó a cabo en el sector del frente de Oleksandrivski, perteneciente a la ciudad sureña de Zaporiyia, ha permitido liberar 745 kilómetros cuadrados de territorio, afirmó el mandatario en sus redes sociales.

«Veintiséis localidades de las regiones de Dnipró, Donetsk y Zaporiyia volvieron a estar bajo control ucraniano», sostuvo en X tras una reunión con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mijailo Drapati, el jefe del Estado Mayor, Igor Skibiuk, y el comandante de las Fuerzas de Asalto Aéreo, Oleg Apostol.

Según Zelenski, las pérdidas rusas ascendieron entre enero y agosto en el marco de la ofensiva «a al menos 9.550 muertos y más de 6.600 heridos». EFE

cae/mgr