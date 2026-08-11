Zelenski denuncia uso de misiles norcoreanos en ataque ruso contra Zaporiyia con 6 muertos

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Berlín, 11 ago (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este martes que el ataque ruso nocturno contra la ciudad de Zaporiyia, en el sur del país, en el que murieron al menos seis personas, fue llevado a cabo con misiles balísticos norcoreanos, entre otros.

«La ciudad fue atacada con misiles balísticos norcoreanos, misiles Tsirkón y bombas aéreas guiadas. Fue un ataque brutal, calculado para causar el máximo daño precisamente a la infraestructura civil», señaló el mandatario en sus redes sociales.

Según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS) como consecuencias del ataque murieron seis personas y otras 19 resultaron heridas.

Zelenski ya aseguró anoche en su tradicional discurso a la nación que «Rusia no puede hacer la guerra sin refuerzos de Corea del Norte».

«Ahora se está preparando para desplegar un contingente norcoreano adicional en su territorio. También ha recibido de Corea del Norte misiles balísticos adicionales. Todos en el mundo deben comprender lo que esto significa», señaló.

Zelenski aseguró el pasado sábado que «entre 30.000 y 50.000 norcoreanos serán desplazados a territorio ruso».

Este martes subrayó que los «misiles balísticos y otras armas de Corea del Norte están siendo perfeccionados gracias a su colaboración con Rusia», lo que no solo supone un peligro para Ucrania, sino también para otros países asiáticos.

Ataques contra Kiev y otros lugares

Rusia también atacó con misiles Kiev, donde quedó dañado un edificio de un hospital de enfermedades infecciosas y varias empresas, de acuerdo con Zelenski.

El bombardeo se produjo en el territorio de un hospital infantil en el distrito de Shevchenkivskí, según el DSNS.

En el lugar se formaron dos cráteres y resultaron dañados los cristales del edificio y una tubería de gas.

«Los trabajadores del servicio de gas lograron controlar la fuga. Afortunadamente, los niños y el personal médico se encontraban en el refugio. No hubo víctimas ni heridos», señaló anoche el DSNS.

En Jersón y Járkov fueron alcanzadas también durante la noche varias subestaciones eléctricas, provocando cortes de suministro, según Zelenski.

También las regiones de Donetsk, Dnipró y Mikoláyiv fueron atacadas.

Además de los misiles, se utilizaron en el bombardeo nocturno más de 120 drones contra Ucrania, la mayoría de ellos Shahed, de acuerdo con el parte diario de la Fuerza Aérea de Ucrania.

«Cada paso que da Rusia para aumentar la producción de misiles balísticos, incorporar armamento norcoreano y prepararse para una movilización, demuestra que Moscú se está preparando no para la paz, sino para una escalada», recalcó este martes Zelenski.

El presidente ucraniano reiteró que el «mundo debe responder ahora, no esperar».

«Se necesita una mayor presión mediante sanciones, específicamente contra las empresas que alimentan la guerra de Rusia, así como más asistencia en materia de defensa antiaérea para Ucrania», enfatizó. EFE

cae/alf

(foto)