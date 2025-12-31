Zelenski despide el año reafirmando su compromiso con la paz pese a la guerra

1 minuto

Berlín, 31 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, despidió este miércoles el año con un mensaje en el que reafirmó el compromiso de su país con la paz, pese a que la guerra de agresión rusa contra Ucrania va camino de cumplir cuatro años el próximo mes de febrero.

«Creemos en la paz, luchamos por ella, y trabajamos para llegar a ella», dijo Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, que acompañó con una foto suya junto a su mujer, Olena Zelenska.

«¡Feliz año nuevo, queridos ucranianos!», exclamó Zelenski en su mensaje, en el que destacó la labor de los defensores de Ucrania frente a la invasión rusa que comenzó en febrero de 2022.

«Pasa otro año, marcado por la dedicación y la resiliencia, los principios y el trabajo diario de los ucranianos», manifestó Zelenski al despedir 2025.

Su mensaje se publicó en una última jornada de 2025 en la que sólo en la ciudad portuaria de Odesa seis personas resultaron heridas en un ataque aéreo de Rusia.

En su parte de este miércoles, la Fuerza Aérea ucraniana indicó que había destruido 101 drones rusos en el ataque ruso de la noche del martes a este miércoles aunque se registraron 20 impactos en once puntos de Ucrania. EFE

smm/fpa