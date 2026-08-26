Zelenski encarga a los comandantes de Azov reforzar el frente en Donetsk

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Kiev, 26 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, celebró este miércoles durante una visita al frente sureste los resultados conseguidos desde comienzo de año en la contraofensiva de Oleksandrivka, y anunció la formación de dos nuevos grupos militares bajo el mando de dos comandantes procedentes del regimiento Azov para reforzar al Ejército ucraniano en la región oriental de Donetsk.

«Se reforzarán nuestras posiciones en Donetsk gracias a dos nuevos grupos. Los comandantes serán los héroes de Ucrania Denís Prokopenko y Andrí Biletski», dijo Zelenski en un vídeo grabado durante su viaje al frente de Oleksandrivka, en la confluencia de Donetsk, Zaporiyia y Dnipropetrovsk.

Zelenski no dio más detalles sobre las características de los dos nuevos grupos anunciados ni reveló las zonas del frente de Donetsk que tendrán a su cargo.

Denís Prokopenko lideró las tropas ucranianas durante el asedio ruso a Mariúpol. Prokopenko fue hecho prisionero en el primer año de la guerra tras la caída de Azovstal y liberado al poco tiempo en un intercambio.

El general ucraniano de 39 años es ahora comandante del 1 Cuerpo Azov de la Guardia Nacional de Ucrania.

Andrí Biletski fue el primer líder de Azov cuando el regimiento era una milicia de voluntarios y es ahora comandante del 3 Cuerpo de Asalto del Ejército ucraniano, la otra formación en que se ha dividido Azov.

Además de hacer estos anuncios, Zelenski visitó junto al nuevo jefe del Ejército, Mijailo Drapati, a militares que combaten en el eje de Oleskandrivka, donde Ucrania afirma haber recuperado en lo que va de año 26 pequeñas localidades y unos 745 kilómetros cuadrados de territorio. EFE

mg/cae/jgb

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