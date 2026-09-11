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Zelenski informa de ataques a objetivos en el mar Negro y seis regiones de Rusia

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1 minuto

Kiev, 11 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este jueves de ataques aéreos de sus fuerzas armadas contra objetivos enemigos en el mar Negro y en seis regiones de Rusia.

“Nuestros ataques de largo alcance están dando buenos resultados a la hora de degradar las capacidades de hacer la guerra de Rusia”, escribió en sus redes sociales Zelenski.

El presidente ucraniano dijo que una infraestructura industrial e instalaciones de la industria petrolera fueron alcanzadas en las regiones de Sáratov y Volgogrado de la Federación Rusa.

“También hay resultados en el mar Negro”, agregó sin dar más detalles.

Zelenski dio cuenta además de “objetivos atacados” en las regiones de Daguestán, Udmurtia, Tula, Nizhni Nóvgorod, Perm y Samara. EFE

mg/jlp

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