Zelenski se reúne en Berlín con los emisarios de Trump para negociar el acuerdo de paz

(actualiza con el fin de la reunión y declaraciones del emisario estadounidense)

Berlín, 14 dic (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió este domingo en Berlín durante más de cinco horas con los emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump; el yerno de éste, Jared Kushner, y su representante especial para misiones de paz, Steve Witkoff, que aseguró que se lograron muchos progresos y anunció que los contactos se retomarán el lunes por la mañana.

«Los representantes hablaron en profundidad del plan de 20 puntos para la paz y de las agendas económicas entre otras cosas. Se lograron progresos considerables» y las dos delegaciones «volverán a reunirse mañana (por el lunes) por la mañana», escribió en la red social X Witkoff.

El asesor de Zelenski Dmitró Litvin también confirmó que los contactos se reanudarán el lunes.

Zelenski llegó a Berlín sobre las 12.00 GMT, tras lo cual se reunió primero con su equipo, encabezado por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, y el jefe del Estado Mayor General, Andrí Gnátov, y habló por teléfono con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Tres horas después llegó a la Cancillería, donde fue recibido por el jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, quien, como hizo antes con Kushner y Witkoff, le condujo a la gran sala de reuniones, donde Zelenski saludó con un abrazo al representante especial de Trump y al yerno con un apretón de manos.

Aunque Merz estaba sentado en la mesa, fuentes gubernamentales indicaron que había dirigido unas palabras a los negociadores y después se iba a retirar.

«Queremos una paz duradera en Ucrania. Tenemos por delante cuestiones difíciles, pero estamos decididos a avanzar. Los intereses ucranianos también son intereses europeos», indicó en la red social X el canciller alemán, quien ha invitado para el lunes a Berlín a «numerosos» líderes europeos, de la Unión Europea (UE) y de la OTAN para negociar el plan de paz con Zelenski y, eventualmente, con los emisarios de Trump.

Actualmente se negocian al menos tres documentos: el plan de paz de 20 puntos; las garantías de seguridad para Ucrania; y asuntos económicos, la reconstrucción e inversiones, según Kiev.

El Kremlin ya rechaza de antemano modificaciones

Según Zelenski, Trump quiere alcanzar un «entendimiento completo» sobre el plan de paz antes de Navidad, pero el Kremlin ya ha dicho que no acepta las modificaciones introducidas por Europa y Kiev en el borrador inicial de 28 puntos de Trump.

«Si se producen las modificaciones correspondientes, nosotros tendremos objeciones muy fuertes», dijo este domingo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la televisión pública rusa.

Una de las modificaciones de Kiev fija el tope de soldados en el Ejército ucraniano en 800.000 en lugar de los 600.000 que figuraban en el primer borrador estadounidense.

Zelenski quiere dar prioridad en las citas con los enviados estadounidenses a las garantías de seguridad, que quiere que sean vinculantes para evitar que Rusia pueda invadir al país por tercera vez sin consecuencias, como ya ocurrió en 2014 y de nuevo hace cuatro años.

El presidente ucraniano considera que la garantía «real» para impedir otra invasión rusa sería la adhesión de Ucrania a la OTAN y él querría al menos dejar entreabierta la puerta a esta posibilidad.

Pero entretanto ha aceptado que esto no ocurrirá, por lo que aceptaría unas garantías «tipo Artículo 5» del Tratado de la OTAN de defensa mutua por parte de EE.UU., socios europeos y otros países del G7, según dijo este domingo.

Garantías vinculantes y compromisos

Después de que Trump afirmara que el mandatario ucraniano «es el único a quien no le gusta el plan de paz» estadounidense, Zelenski subrayó que la versión final no será del agrado de todos y requerirá compromisos de todas las partes y el suyo es renunciar a la OTAN.

Según indicó un alto funcionario al medio estadounidense ‘Axios’, la Administración Trump estaría dispuesta a dar a Ucrania una garantía basada en el Artículo 5, que sería aprobada por el Congreso y tendría carácter legalmente vinculante a cambio de que Zeleknski ceda territorios a Rusia.

Zelenski considera sin embargo injusta la última propuesta de que retire sus tropas del Donbás -formado por las regiones orientales de Donetsk y Lugansk- y en su lugar aboga -al igual que los europeos- por congelar el frente en un alto el fuego para después negociar la cuestión de los territorios.

Ushakov ya ha dicho que «sólo habrá un alto el fuego después de la retirada de las tropas ucranianas».

Ucrania ha perdido en el campo de batalla casi toda Lugansk y controla menos de un 25 % del territorio de Donetsk.

A Zelenski no le gusta el compromiso propuesto por EE.UU. que establecería que el Ejército ruso no entrase en la parte del este de Ucrania controlada por Kiev, de donde deberían retirarse las tropas ucranianas.

Porque, según indicó este domingo, no obliga a la par a Rusia a retirarse en la misma medida y además no queda claro quién administrará esa «zona económica libre» de la que habla Washington o «zona desmilitarizada» para Moscú, que dice que podría aceptar que la vigilara la Guardia Rusa, dependiente del Kremlin. EFE

