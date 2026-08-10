Zelenski se solidariza con Colombia tras el terremoto

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Berlín, 10 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó este lunes su solidaridad con Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado al menos 20 muertos en el centro del país.

«Nuestras condolencias a las familias de aquellos que han perdido sus vidas y a todos los afectados. Toda pérdida de vida es trágica», escribió en sus redes sociales tras señalar que el seísmo también ha afectado a Ecuador y que todavía hay personas atrapadas bajo los escombros.

«Expresamos nuestro completo apoyo y solidaridad al pueblo de Colombia y a todos los impactados por este desastre. Instamos a que todos los que en el mundo puedan apoyar a la gente y países afectados ahora den un paso al frente y ayuden», subrayó.

Al menos 20 personas murieron este lunes en Pereira y Manizales, dos ciudades del centro de Colombia, una de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional, informaron las autoridades locales.

El terremoto tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la región del Pacífico, aunque la zona cafetera del centro del país fue una de las más afectadas. EFE

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