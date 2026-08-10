Zuckerberg alerta de que el mayor riesgo de la IA es su control centralizado

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Nueva York, 10 ago (EFE).- El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, publicó este lunes un manifiesto en el que defiende que el mayor riesgo de la inteligencia artificial (IA) es que una sola entidad o gobierno tenga demasiado control sobre la tecnología.

En el documento, titulado ‘El futuro es para todos’, el creador de Facebook aboga por distribuir ampliamente la superinteligencia para empoderar a los individuos.

Simultáneamente a la publicación del manifiesto de 14 páginas, Meta lanzó Muse Glimmer, una versión de código abierto de su modelo de IA más potente.

Esta nueva herramienta puede generar código, texto e imágenes, y es casi idéntica a su modelo cerrado Muse Spark.

En su manifiesto, Zuckerberg argumenta que la noción de que la IA es tan peligrosa que el único camino seguro es una extrema concentración de poder resulta problemática.

En este sentido, critica implícitamente los enfoques de empresas rivales como Anthropic y OpenAI, las cuales han pedido controles estrictos sobre la tecnología.

Según el fundador de Meta, la invención, y no la automatización, será la mayor contribución de la superinteligencia.

El manifiesto argumenta que demasiada intervención o cualquier política que retrase el lanzamiento de modelos estadounidenses, incluso por un mes, podría añadir un riesgo significativo al liderazgo de Estados Unidos frente a modelos extranjeros, permitiendo que regímenes como China tomen la delantera.

Zuckerberg cree que la IA ofrecerá mas puesto de trabajo

Frente a los discursos más catastróficos de la industria, el consejero delegado predice que una superinteligencia ampliamente distribuida generará más puestos de trabajo en el futuro, no menos.

Zuckerberg prevé que la economía se volverá más emprendedora, ya que será significativamente más fácil iniciar negocios sin necesidad de levantar grandes sumas de capital.

A nivel de infraestructuras e inversiones locales, Zuckerberg anunció el lanzamiento del fondo «The Future is for Everyone Fund». Este fondo cuenta con una dotación inicial de 1.000 millones de dólares destinados a las comunidades estadounidenses donde Meta posee y opera centros de datos, con el objetivo de beneficiar a profesores, equipos de primeros auxilios y a la infraestructura de energía y agua. EFE

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