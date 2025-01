«Bergdoktor» Hans Sigl: Bin ein geduldiger Patient

Keystone-SDA

"Bergdoktor"-Darsteller Hans Sigl (55) hält sich selbst für einen guten Patienten. Der Zeitschrift "Gala" sagte er: "Ich bin geduldig, weiss, was zu tun ist und höre auf meinen Arzt." Darüber hinaus sei er "ein grosser Freund der Schulmedizin". Weiter sagte der Schauspieler, der derzeit in der 18. Staffel der ZDF-Familienserie "Der Bergdoktor" zu sehen ist: "Ich gehe zu allen Vorsorgeterminen, appelliere auch an alle Männer, dies zu tun. Männer sind da nicht so vernünftig wie Frauen."

2 Minuten

(Keystone-SDA) In der ersten «Bergdoktor»-Folge der aktuellen Staffel behandelte Dr. Martin Gruber einen Patienten, der mit nahezu allen Mitteln sein Leben zu verlängern versuchte. Der Deutschen Presse-Agentur sagte Sigl, was er vom Longevity-Trend hält: «Alle wollen alt werden, aber keiner will alt sein. Also die Frage: Sollten wir das Leben nicht einfach jeden Tag in all seiner Schönheit und Vielfalt geniessen? Keiner kann uns sagen, wie lange wir leben werden. Soll man sich mit der Frage stressen anstatt das Hier und Jetzt zu geniessen?»

Deshalb setzt der Schauspieler nach eigenen Worten auf «eine gesunde Ernährung, ein vernünftiges Mass an sportlicher Betätigung und eine optimistische Grundhaltung». Eine Ausnahme bei der gesunden Ernährung macht er aber, wie er der «Gala» verriet: «Ein schöner Kaiserschmarrn muss einfach auch mal sein. Ohne Rosinen und am liebsten mit Zwetschgen. Ich bin Team Zwetschge. Dann noch eine Kugel Vanilleeis dazu, perfekt!»