The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

«Bild»-Kolumnist Franz Josef Wagner gestorben

Keystone-SDA

Der Kolumnist Franz Josef Wagner ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte der Springer-Verlag in Berlin mit. Wagner war Chefredakteur der "BZ" und rund 25 Jahre Autor der täglichen Kolumne "Post von Wagner" in der Boulevardzeitung "Bild".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) «Mit ihm verliert Axel Springer einen seiner kreativsten Köpfe und einen einzigartigen Schreiber», hiess es vom Verlag. «Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und bei seinen Freunden.»

Mit «Post von Wagner» in Deutschlands grösster Boulevardzeitung zählte der Journalist und Publizist über viele Jahrzehnte zu den bekanntesten deutschen Kolumnisten.

«Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner»

Die Kolumne sah vom Aufbau her immer gleich aus: Sie begann mit der Anrede «Liebe(r)…». Die Adressaten – von Prinzessin Kate, Straftätern, National-Elf, Papst, Eisbär-Baby, Hurrikan bis Bundeskanzler – bekamen mal mehr, mal weniger ihr Fett weg. Es war ein Brief, den nicht jeder bekommen wollte. Die Kolumne schloss stets so: «Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner».

Viele journalistische Top-Positionen

Geboren wurde Wagner als Lehrerkind am 7. August 1943 im heutigen Tschechien. Seine Mutter flüchtete mit ihm und seinem Bruder. Der Vater war im Krieg. Wagner wuchs in Regensburg auf. Nach Gelegenheitsjobs in Genf und Paris absolvierte er als junger Mann ein Volontariat bei der «Nürnberger Zeitung».

Später arbeitete er als Reporter in München für «Bild». Wagner hatte in seinem Berufsleben viele Top-Positionen: Beim Burda-Verlag war er in den 1990ern Chefredakteur der Illustrierten «Bunte». Er entwickelte auch die deutsche Ausgabe der Modezeitschrift «Elle» und die Burda-Zeitschrift «Superillu» mit. Kurzzeitig leitete er für Burda auch das bald wieder eingestampfte Ost-Boulevardblatt «Super!».

Ende der 1990er wurde der 1,90 Meter grosse Kettenraucher bei Springer Chefredakteur der «B.Z.» und «B.Z. am Sonntag» in Berlin. Danach machte der Springer-Verlag ihn zum Kolumnisten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
55 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Anand Chandrasekhar

Haben Sie kürzlich Lebensmittelknappheit oder steigende Lebensmittelpreise erlebt?

Kriege, fragile Lieferketten und der Klimawandel gefährden die weltweite Ernährungssicherheit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft