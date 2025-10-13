«Dämonische Hexe»: Maduro beschimpft Nobelpreisträgerin Machado

Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro hat die Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado indirekt als Hexe bezeichnet. "90 Prozent der gesamten Bevölkerung lehnen die dämonische Hexe "La Sayona" ab", sagte Maduro am Sonntag (Ortszeit) in der Hauptstadt Caracas. Er vermeidet es in der Regel, Machado beim Namen zu nennen und bezeichnet sie unter anderem als "La Sayona" - eine Anspielung auf eine Geistergestalt aus einer bekannten venezolanischen Legende.

(Keystone-SDA) «Wir wollen Frieden – und wir werden Frieden haben. Aber einen Frieden mit Freiheit, mit Souveränität, mit Unabhängigkeit, mit Würde und mit Gleichheit», sagte Maduro. Machado gilt als entschiedene Widersacherin des Präsidenten, der seinen politischen Ziehvater Hugo Chávez nach dessen Tod 2013 an der Staatsspitze abgelöst hatte. Sie bemühte sich 2023 um die Präsidentschaftskandidatur, wurde jedoch wegen angeblicher Unregelmässigkeiten von der Wahl im darauffolgenden Jahr ausgeschlossen. Kritiker werfen Maduro systematische Wahlmanipulation vor.

Das Nobelpreiskomitee hatte Machado (58) in der vergangenen Woche für «ihren Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von Diktatur zur Demokratie» mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.