«Falscher Polizist» muss in Bern vor Gericht

Keystone-SDA

Die Berner Staatsanwaltschaft für Wirtschaftdelikte klagt ein mutmassliches hochrangiges Mitglied einer Bande von "falschen Polizisten" an. Der Mann soll den Betrug an 14 älteren Personen in verschiedenen Kantonen der Schweiz mitorganisiert haben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann habe von der Türkei aus operiert, schrieb die Staatsanwaltschaft am Freitag in einer Mitteilung. Dort sei er im Februar verhaftet und anschliessend an die Schweiz ausgeliefert worden. Angeklagt wird er wegen gewerbsmässigen Betrugs und qualifizierter Geldwäscherei.

Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft zum einen selbst betrügerische Anrufe getätigt haben. Zum anderen habe er via soziale Medien Personen angeheuert und angeleitet, die das Geld bei den Opfern abholten. Insgesamt gehe es um eine Deliktsumme von rund einer halben Million Franken, hiess es. Hinzu kämen rund 51’000 Franken aus Geldwäscherei.