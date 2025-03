«Unsre Hamschter meint er sig e Reh»: Basler Schnitzelbangg-Auswahl

Der Eurovision Song Contest (ESC), Donald Trump und Elon Musk, die Querellen im Basler Polizeikorps sowie der Zürcher Böögg gehören zu den beliebtesten Themen des 2025-Jahrgangs der Basler Schnitzelbänggler. Aus Hunderten von Versen hier eine kleine Auswahl.

(Keystone-SDA) Was haben der ESC und Basler Schnitzelbängg gemeinsam? Es wird in bunten Verkleidungen vor Publikum gesungen. Etwa so:

Ha e Song komponiert, e coole, nätte. Ha welle d Schwyz am ESC verdrätte. Y sigi z’wenig «queer», dät kaine raize. So sing y wytter halt jetzt in de Baize. (s Kuchi-Daaberettli) *

Unsri Katz, die will e Bulldog sii, Er sig e Orca bildet sich unsre Goldfisch ii, Unsre Hamschter meint er sig e Reh, Alles wäg däm ESC. (Blagèèri) Die Wahl von Donald Trump forderte viele Schnitzelbänggler heraus. Kaum überraschend ist, dass der wiedergewählte Präsident der USA auf wenig Sympathien stösst. Einige Bänngler verbanden die Wahl mit anderen aktuellen Ereignissen:

Dr Zolli isch 150 woorde, Wird iiberrennt vo Menschehoorde. Äär setzt sich yy fiir Aarteerhaltig Jä Sii dr Erfolg dää isch gwaltig: Me duet Orangutan renadduriere Dr aint duet z Washington jetz regiere. (Skandalnuudle) *

Bi de US-Waale stuune mir, wie daas ka goo. Dass e Sexstrofdäter d Stimme vo de Grischte tuet bikoo. D’ Antwort isch eifach, logisch und e bitz au unerheert: Aber sottig Däter hänn doch in dr Kiirche no nie gsteert. (Dr Schmelzpunggt) *

Dr Trump in Gröönland, waas willsch meh uf dääre Ärde? Das isch dr Stoff, wo groossi Gschichte gschriibe wärde. E Fläsche Lääbertran und Schnee, s isch alles doo – jetz fählt ys numme no dr Bär und s Cembalo. (Brunzguttere) *

Es isch bekanntlig in dr Seefaart allewyl esoo: Wenn e Schiff versinggt, wirds vo de Ratte schnäll verloo. Wenn das zunderobsi goot, no hilft glaub nur no bätte: Z Amerika hänn d Ratte s sinkend Schiff jetzt grad beträtte. (Dreydaagesfliege) Von Trump ist es nicht weit bis zu Elon Musk, dessen Teslas auch von der ebenfalls in Negativschlagzeilen geratenen Basler Polizei auf ihren Patrouillen-Fahrten benutzt werden:

Mir hänn e Basler Schugger gfroggt: Was isch denn bi euch los? Mobbing und Sexismus und Rassismus uff dr Strooss. «Do sinn die kaibe Tesla dschuld», so süfzt er und so klagt er: «En Auti vo däm Elon Musk, das schloot uff dr Charakter.» (Dreydaagesfliege) Eines der Lieblingsthemen der Basler Schnitzelbänggler sind alle Jahre wieder Spottverse auf die Zürcher. Hier war die Panne bei der Böögg-Verbrennung natürlich ein gefundenes Fressen:

In Ziiri hetts für e Böögg z viel Wind, In Heide verliert er denn dr Grind. Stellet doch, das wäär nit dumm, Vo Kremation uff Ärdbestattig um. (Dipflischisser) Auch Sanija Ameti hat es mit ihrem Schuss auf ein Jesus-Bild in einige Schnitzelbangg-Verse geschafft:

Si hänn iin gnaaglet an e Krüz und drei Daag hänge loo So isch dr Jesus gstoorbe, denn hänns en aabegnoo Denn isch är ufferstande, so wirds ys ämmel preedigt Und d Sanija Ameti het dä Job no ganz erleedigt. (Spootschicht Rhygass) Von Ameti geht es zur Bundespolitik in Bern. Zum Beispiel zu den anstehenden Wahlen:

Bald kömme Waize, Rogge, Gärschte, Fuetermais und Gmiess Öpfel, Biire, Aprikose, Kirsi (suur und siess). Numme no vom Ussland will sich d Schwyzer Buure schoone, Die sääie nur no Bundesrööt und ärnte Subventione. (Dreydaagesfliege) *

Wenn d Frau Martullo referiert, ischs wie bim Babbe: Glyychi Geestik, glyyche Doonfall, glyychi Klabbe. Die het das geerbt, die aarmi Frau, und s wär s Brutaale, wenn sii für daas denn au no Eerbschaftsstüür miesst zahle. (Singvogel) Und wenn wir schon beim Geld sind, die Krankenkassenprämien waren und blieben ein Dauer-Sorgenthema:

Wäg dr Granggekasse, han i dänggt Verkauf i s Auti, ass es längt. Sotts denn immer nooni länge. Gang i go Banggomaate spränge. (Nachtschwärmer) Zum Schluss noch etwas Süsses, das gemäss Schnitzelbangg durchaus auch sauer aufstossen kann: