Über 50 Personen von Massenentlassung bei Telebielingue betroffen

Keystone-SDA

Von der angekündigten Massenentlassung bei Telebielingue sind rund 40 Angestellte und 16 regelmässig beschäftigte freie Medienschaffende betroffen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gewerkschaft Syndicom vom Freitag hervor.

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(Keystone-SDA) Die Gassmann-Gruppe als Besitzerin des Senders hatte vergangene Woche angekündigt, der Belegschaft per Ende Juli 2026 zu kündigen. Sie reagierte damit auf den definitiven Verlust der Konzession. Telebielingue fehlten dadurch jährliche Gebührenanteile von rund 3,7 Millionen Franken, hiess es.

Um die Interessen der Arbeitnehmenden kümmern sich die Gewerkschaft Syndicom und eine Personaldelegation, wie es im Communiqué hiess. Von der Unternehmensleitung habe man eine Reihe von Informationen und Einblick in den Zustand des Unternehmens sowie des Mutterhauses verlangt. Das erste Ziel sei, möglichst viele Stellen zu retten.

Im Streit um die Konzession für das Versorgungsgebiet Berner Jura, Biel und Seeland hatte das Bundesverwaltungsgericht Ende März das letzte Wort gesprochen. Der zweisprachige Regionalsender Canal B erhält die Konzession, die bisher Telebielingue besass.