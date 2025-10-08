Überschwemmungen nach Unwetter in Rumänien

Keystone-SDA

Nach heftigen Regenfällen in Rumänien ist ein Dorf von der Aussenwelt abgeschnitten. Hunderte Bewohner sitzen im Dorf Silistea im Südosten des Landes fest, weil die Zufahrtsstrassen unter Wasser sind, wie der Rettungsdienst am Mittwoch berichtete.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Wetterdienst hatte am Dienstag die höchste Unwetter-Alarmstufe für Bukarest und fünf Landkreise im Süden und Südosten Rumäniens ausgerufen.

Hunderte Schulen und andere Bildungseinrichtungen in der betroffenen Region blieben wegen der Überschwemmungen am Mittwoch geschlossen. Bäume stürzten um, Strassen wurden überschwemmt. Rund 13’000 Haushalte waren ohne Strom.