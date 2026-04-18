11,9 Prozent E-Autos in Zug

Keystone-SDA

Im Kanton Zug ist der Anteil der Elektroautos so hoch wie nirgendwo sonst in der Schweiz. Gemäss neuen Daten der Onlineplattform Energie Reporter sowie von Energie Schweiz und Geoimpact fahren dort 11,9 Prozent der zugelassenen Fahrzeuge rein elektrisch.

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(Keystone-SDA) Deutlich dahinter liegen die Kantone Zürich mit 7,0 und Luzern mit 5,8 Prozent. Die niedrigsten Werte verzeichnen Genf (3,8 Prozent) sowie das Jura und Tessin (je 3,8 Prozent). Schweizweit beträgt der E-Auto-Anteil am Fahrzeugbestand durchschnittlich 5,5 Prozent.

Bei den neu zugelassenen Autos ist der Anteil der «Stromer» höher: Im ersten Quartal 2026 erreichten sie einen Marktanteil von 21,5 Prozent – womit sie allerdings noch hinter den Plug-in-Hybriden und reinen Benzinautos zurückbleiben.