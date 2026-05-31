The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

15-jährige Mofafahrerin verletzt sich bei Sturz in Olten schwer

Keystone-SDA

Eine 15-jährige Schülerin ist am Samstagabend in Olten SO mit ihrem Mofa gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Sie musste nach der medizinischen Erstbetreuung in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 22.40 Uhr auf der Stationsstrasse in Olten. Die Schülerin sei aus noch unklaren Gründen zu Fall gekommen.Nach der Erstbetreuung vor Ort brachte ein Rettungsdienst die Verletzte ins Spital. Die Kantonspolizei Solothurn nahm Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache auf. Sie erliess einen Zeugenaufruf.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft