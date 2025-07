15 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Tunnel

Keystone-SDA

Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal hat sich am Samstagmittag von 17 auf 15 Kilometer verringert. Reisende auf der Autobahn A2 zwischen Erstfeld und Göschenen mussten eine Wartezeit von zweieinhalb Stunden einplanen, wie der Verkehrsdienst TCS mitteilte.

(Keystone-SDA) In der Gegenrichtung verringerte sich zwischen Quinto und Airolo TI vor dem Südportal die Kolonne am Mittag von sechs Kilometern Länge auf fünf Kilometer. Die Wartezeit sank von einer Stunde auf 50 Minuten. Als Alternativroute empfahl der TCS die A13 via San-Bernardino-Tunnel.

Doch auch in Graubünden bildete sich am Samstagvormittag zwischen Chur Süd und Rothenbrunnen vorübergehend ein Stau. 15 zusätzliche Minuten mussten Reisende in Kauf nehmen.