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16-Jährige stürzt in Berlingen TG mit Motorrad Böschung hinunter

Keystone-SDA

Eine Motorradfahrerin ist am Samstagvormittag in Berlingen TG von der Strasse abgekommen und mehrere Meter eine Böschung hinabgestürzt. Der Rettungsdienst brachte die 16-Jährige mit mittelschweren Verletzungen ins Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Die Jugendliche sei um 10.45 Uhr auf der Bergstrasse von Raperswilen in Richtung Berlingen gefahren, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Motorrad verloren habe, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mit. Sie sei daraufhin rechts von der Strasse abgekommen.

Der Sachschaden beträgt den Angaben zufolge mehrere tausend Franken.

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