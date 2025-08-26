The Swiss voice in the world since 1935
18-jähriger Motorradfahrer in Weite SG mit Tempo 148 km/h erwischt

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Montagabend in Weite SG bei einer Geschwindigkeitskontrolle mit Tempo 148 km/h gemessen worden. Erlaubt wären an der Stelle 80 km/h gewesen. Das Motorrad wurde sichergestellt.

(Keystone-SDA) Der Mann habe nach der Messung angehalten werden können, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Dienstag mit. Ihm wurde der Lernfahrausweis auf der Stelle abgenommen. Der 18-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

