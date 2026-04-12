18-Jähriger nach Lawinenunfall beim Pilatus verletzt geborgen

Keystone-SDA

Ein 18-jähriger Berggänger ist am Samstagnachmittag beim Abstieg vom Pilatus in Nidwalden von einer Lawine erfasst und schwer verletzt worden, Die Rettungskräfte konnten den von einem Lawinenhund aufgespürten Verunfallten bergen, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall habe sich kurz vor 15.00 Uhr bei einer «heiklen Passage» auf dem Abstieg ereignet. Der Verunfallte befand sich gemäss Communiqué in einer Fünfergruppe, die sich kurz davor für den gemeinsamen Abstieg gebildet hatte.

Der schwer verletzte Verschüttete wurde von der Rettungsflugwacht in ein Spital geflogen.