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21-jähriger Töfffahrer bei Unfall in Greifensee schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag in Greifensee bei einem Selbstunfall schwer verletzt worden. Er musste nach der medizinischen Erstversorgung in ein Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr auf der Schwerzenbachstrasse, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Der Mann fuhr demnach von Greifensee in Richtung Schwerzenbach, als er nach einer Kurvenkombination rechts von der Strasse abkam und mit einem Baum kollidierte.

Wegen des Unfalls musste die Schwerzenbachstrasse für mehrere Stunden wechselseitig gesperrt werden. Die genaue Unfallursache ist laut der Mitteilung noch unbekannt und wird nun von der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht.

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