23-Jähriger tötet in Urnäsch AR zwei Frauen mit einem Messer

Keystone-SDA

Ein 23-jähriger Mann hat am Donnerstagvormittag in einer Privatwohnung in Urnäsch gemäss aktuellen Erkenntnissen zwei Frauen mit einem Messer getötet. Ein 7-jähriges Mädchen erlitt unbestimmte Verletzungen. Unter den Verletzten befindet sich der mutmassliche Täter.

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(Keystone-SDA) Zwei Personen seien trotz medizinischer Erstversorgung durch die Einsatzkräfte vor Ort gestorben. Dabei handelt es sich laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden um die 48-jährige russische Bewohnerin der Wohnung.

Die Einsatzkräfte fanden eine weitere Frau, die ebenfalls tödliche Stich- und Schnittverletzungen erlitt. Ihre Identität war gemäss Polizeimeldung vom Donnerstagnachmittag nicht bekannt. Sie habe sich nach aktuellen Erkenntnissen als Besucherin in der Wohnung aufgehalten.

Unbestimmte Verletzungen erlitt laut Polizei die 7-jährige Tochter der Wohnungsmieterin. Sie besitze die Schweizer Staatsbürgerschaft. Das Mädchen wurde ins Spital überführt.

Mutmasslicher Täter ist polizeilich bekannt

Der mutmassliche Täter ist türkischer Staatsangehöriger und in der Region wohnhaft. Er sei polizeilich bekannt, erklärte ein Sprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Mann wurde ebenfalls mit Schnittverletzungen ins Spital eingeliefert. Sowohl das Mädchen als auch er seien nicht lebensbedrohlich verletzt. In welcher Beziehung der mutmassliche Täter zu den Opfern stand, ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen.

Eine Meldung über verletzte Personen in Urnäsch ging bei der Polizei um acht Uhr morgens ein. Unverzüglich seien der Rettungsdienst und mehrere Polizeipatrouillen aufgeboten worden, teilte die Ausserrhoder Kantonspolizei mit. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort.