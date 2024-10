3000 Menschen zählen über 90’000 Vögel in der Schweiz

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Im Rahmen der Aktion Eurobirdwatch haben am vergangenen Wochenende über 3000 Menschen in der Schweiz mehr als 93’000 Vögel gezählt. Der Buchfink war mit über 30’000 Individuen die am häufigsten vertretene Art.

Weiter seien über 13’000 Stare und rund 11’000 Mehlschwalben gezählt worden, teilte die Naturschutzorganisation Birdlife am Montag mit. Gezählt wurde an 53 Ständen in allen Regionen der Schweiz.

Laut Birdlife wurden auf Passhöhen auffällig viele Admirale gezählt. Nicht nur Vögel, sondern auch Schmetterlinge und andere Insektenarten fliegen weite Strecken nach Süden, um zu überwintern.

Die Citizen-Science-Aktion Eurobirdwatch wurde in 34 Ländern in Europa und Zentralasien durchgeführt. 24’000 Teilnehmende haben rund 3,5 Millionen Vögel gezählt.