42-Jähriger in Basel durch Schuss verletzt

Keystone-SDA

Ein Unbekannter hat am späten Mittwochabend im Basler Hirzbrunnen-Quartier einen 42-jährigen Mann bei einem Streit mit einer Schusswaffe verletzt. Der Täter ist flüchtig.

(Keystone-SDA) Die Tat ereignete sich um 23.00 Uhr an der hohlen Gasse/Fasanenstrasse, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Das Opfer wurde von der Sanität in die Notfallstation gebracht.

Der Täter flüchtete nach der Schussabgabe durch die Fasanenstrasse in Richtung Schorenweg. Eine sofortige Fahndung sei erfolglos verlaufen, hiess es weiter. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.