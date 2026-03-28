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43 Prozent der in der Schweiz verkauften Milch ist Bio

Keystone-SDA

Bio gewinnt im Schweizer Milchmarkt weiter an Bedeutung: Im Detailhandel liegt der Bioanteil bei Milch inzwischen bei 43 Prozent. Das zeigen aktuelle Marktdaten des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) für Januar 2026.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Damit entfällt bereits fast jede zweite verkaufte Milch auf Produkte aus biologischer Produktion. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem deutlichen Plus.

Auch preislich zeigt sich Bio-Milch stabil bis leicht steigend. So legte der Produzentenpreis für Bio-Rohmilch gegenüber dem Vormonat leicht zu, während gleichzeitig auch die Absatzmengen im Detailhandel wuchsen.

Neben Trinkmilch erreichen auch verarbeitete Milchprodukte relevante Bioanteile, etwa bei Joghurt, Butter oder Käse. Die Spannweite reicht dabei je nach Produktkategorie von einstelligen bis zu über 20 Prozent.

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