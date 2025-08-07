The Swiss voice in the world since 1935
46-jähriger Töfffahrer stirbt bei Selbstunfall in Meilen

Keystone-SDA

In Meilen ist am Donnerstagmorgen ein 46-jähriger Töfffahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Er war mit seinem Motorrad auf der Seestrasse in Richtung Rapperswil unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Grund dafür ist noch unklar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auf der Gegenfahrbahn streifte er ein entgegenkommendes Auto, fuhr über das Trottoir, kollidierte mit einer Mauer und einem Signalständer und blieb schliesslich auf der Strasse liegen.

Trotz sofortiger Reanimation durch Ersthelfer starb der Mann gemäss Angaben der Kantonspolizei noch auf der Unfallstelle.

