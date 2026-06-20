5000 Menschen an Festakt zum 550-Jahr-Jubiläum in Murten

5.000 Menschen nehmen an der Feier zum 550-jährigen Jubiläum in Murten teil Keystone-SDA

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Murten hat am Samstag feierlich den 550. Jahrestag der Schlacht vom 22. Juni 1476 begangen. Für die mittelalterliche Stadt im Kanton Freiburg war dies eine Gelegenheit, in Anwesenheit von Bundesrat Martin Pfister ein bedeutendes Ereignis der Geschichte zu würdigen.

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(Keystone-SDA) Rund 5000 Menschen nahmen am Samstag an den verschiedenen offiziellen Veranstaltungen teil, die in Murten anlässlich des 550. Jahrestags der Schlacht von 1476 organisiert wurden. Die mittelalterliche Stadt begrüsste Regierungsvertreter aus zahlreichen Kantonen.

Trotz der grossen Hitze verlief das Programm ohne grössere Schwierigkeiten, wie Markus Ith, Projektleiter der Feierlichkeiten und ehemaliger Präsident des Freiburger Grossen Rates, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Das Programm begann am Morgen mit einer Andacht an der Pantschau, einer grossen Wiese am Ufer des Murtensees, mit einer Kranzniederlegung. Darauf folgte ein Umzug durch Murten. Unter den anschliessenden Rednern war Verteidigungsminister Pfister, der als Erster das Wort ergriff. Der Freiburger Staatsratspräsident Philippe Demierre und die Murtner Stadtpräsidentin Petra Schlüchter folgten als Redner. Auch Nationalratspräsident Pierre-André Page, ebenfalls ein Freiburger, gehörte zu den Gästen.

Den Kantonen Freiburg, Waadt und Bern kam aufgrund ihrer historischen Rolle natürlich ein besonderer Stellenwert zu, zumal sich 1476 auch die Schlacht von Grandson VD ereignete. Anschliessend begaben sich die Gäste zum «Kanonenmätteli» vor dem Berner Tor, um der Ehrensalve beizuwohnen.

Mittelalter-Markt und «White Brunch»

Murten Tourismus organisierte eine Veranstaltung, bei der man ganz in Weiss gekleidet erscheinen musste. Der Anlass «White Brunch & Party» brachte über 600 ganz in Weiss gekleidete Menschen zusammen.

Das offizielle Festprogramm umfasste unter anderem ein mittelalterliches Lager mit einem Markt und verschiedenen Unterhaltungsangeboten. Am Sonntag und Montag stehen dann das traditionelle historische Schiessen und das Jugendfest Solennität auf dem Programm.

Das Fest wurde vom Verein Grandson-Murten 2026 organisiert, einer Zusammenarbeit der Gemeinden Grandson und Murten. Insgesamt sind bis Oktober 42 Projekte geplant.