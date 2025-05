52 Prozent der Heizungen sind fossil

Keystone-SDA

In der Schweiz werden 52 Prozent aller Gebäude mit fossiler Energie geheizt, wie das Webportal des Bundesamts für Statistik zeigt. Dabei zeigen sich Unterschiede nach Gebäudeart und Kanton.

(Keystone-SDA) Den schweizweit höchsten Anteil an Gas- und Ölheizungen haben Wohnungen und Wohnhäuser in Genf und Neuenburg mit je 70 Prozent. Am seltensten sind fossile Heizungen in Wohnliegenschaften in Obwalden (30%), Uri (32%) und Nidwalden (38%) im Einsatz.

Bei Gebäuden ohne Wohnnutzung wie zum Beispiel Büros zeigt sich ein ähnliches Bild. Den höchsten Anteil haben fossile Heizungen in Neuenburg (66%), Solothurn (65%) und Genf (64%). Selten anzutreffen sind Öl- und Gasheizungen hingegen in Obwalden (23%), Nidwalden (26%) und Basel-Stadt (27%).