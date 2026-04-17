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62-Jähriger verletzt sich bei Motorradunfall in Gams SG schwer

Keystone-SDA

Ein 62-Jähriger ist am Freitagmorgen in Gams auf einem Motorrad mit Seitenwagen verunfallt. Die Rega flog den schwer verletzten Mann ins Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Der Töfffahrer verlor auf der Strasse von Wildhaus nach Gams die Kontrolle über sein Motorrad, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und schliesslich auf eine angrenzende Wiese.

Das Motorrad hob ab und kam einige Meter weiter auf der Strasse zum Stillstand. Dabei wurde der Mann auf die Fahrbahn geschleudert. Am Motorrad entstand Totalschaden.

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