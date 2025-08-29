70-Jährige in Kanada Opfer von antisemitischem Angriff

Keystone-SDA

In Kanadas Hauptstadt Ottawa ist eine 70-jährige Kanadierin Opfer eines antisemitischen Angriffs geworden. Nach einer "gründlichen Untersuchung" wird die Tat als "Hassverbrechen" eingestuft, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Frau habe gerade zusammen mit einer Freundin in einem koscheren Supermarkt eingekauft, als sie von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und verletzt worden sei, teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Angriff am Mittwoch. Das Opfer sei unverzüglich in ein Spital gebracht worden, erklärte die Polizei am Freitag weiter. Demnach konnte die Frau am gleichen Tag wieder entlassen werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich der Polizei zufolge um einen 71-Jährigen. Der Mann sei unmittelbar nach dem Angriff am Tatort festgenommen worden. Am Donnerstag wurde er wegen «schwerer Körperverletzung» angeklagt.

Mehr Polizeipatrouillen

Kanadas Premierminister Mark Carney verurteilte im Onlinedienst X den «zutiefst beunruhigenden» Angriff und fügte an die jüdische Gemeinschaft in Kanada gerichtet hinzu: «Ihr seid nicht allein.»

Der konservative Oppositionschef Pierre Poilievre forderte den Premierminister auf, «die Gesetze zu Hassverbrechen» zu verschärfen und «Nicht-Kanadier, die hierherkommen, um Hass zu verbreiten», auszuweisen. «Nie wieder bedeutet nie wieder», schrieb er bei X hinsichtlich des zunehmenden Antisemitismus in Kanada. Bürgermeister Mark Sutcliffe kündigte vermehrte Polizeipatrouillen in bestimmten Stadtvierteln an.

Anstieg von antisemitischer Vorfälle

Seit dem brutalen Überfall der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem dadurch ausgelösten Krieg im Gazastreifen ist die Zahl antisemitischer Vorfälle in Kanada stark gestiegen. Synagogen und jüdische Schulen wurden mit Molotowcocktails angegriffen, insbesondere in Montreal.

Offiziellen Zahlen zufolge stiegen rassistische und antisemitische Straftaten 2024 das sechste Jahr in Folge an und erreichten 4882 Fälle – ein Anstieg von etwa einem Prozent gegenüber 2023. Von den 1343 «religiös motivierten» Fällen richteten sich 920 gegen die jüdische Gemeinschaft, was einem Anteil von etwa 68 Prozent entspricht.