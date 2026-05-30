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70-jähriger Bergsteiger in Kandersteg BE abgestürzt und gestorben

Keystone-SDA

Ein 70-jähriger Bergsteiger ist am Freitagabend in Kandersteg BE nach einem Absturz ums Leben gekommen. Der Mann war allein am Doldenhorn unterwegs und stürzte mehrere hundert Meter ab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Bern erhielt am Freitag kurz nach 19.05 Uhr, eine Meldung über einen vermissten Bergsteiger, wie sie am Sonntag mitteilte. Bei der anschliessenden Suche fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person unterhalb des Spitzen Steins. Der 70-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern konnte nur noch tot geborgen werden.

Aktuellen Kenntnissen zufolge sei der Bergsteiger allein auf einer Tour unterwegs gewesen. Warum er gestürzt sei, sei noch nicht geklärt. Die regionale Staatsanwaltschaft Oberland habe Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen.

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